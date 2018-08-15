Голова Пентагону пояснив створення космічних сил захистом від Росії і Китаю

За словами голови Міноборони, США не можуть ігнорувати потенційні загрози для американських супутників.

Космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс в ході свого візиту до Бразилії, передає РБК з посиланням на The Washington Post.

Голова Пентагону у своєму виступі неодноразово підкреслив, що Штати не планують розміщувати зброю в космосі, проте підкреслив важливу роль, яку відіграють супутники не тільки у військових операціях, але і в світовій економіці.

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Меттіс повідомив, що в січні 2007 року Китай наземною ракетою знищив один із своїх метеорологічних супутників. На думку голови Пентагону, Пекін зробив це, щоб продемонструвати Вашингтону свої можливості.

"Ми прочитали це послання Китаю, що вони можуть знищити супутник у космосі". З тих пір наші розвідувальні служби спостерігали за тим, як інші країни, в тому числі Росія, розвивають свої наступальні можливості в космосі", - сказав Меттіс.

За словами глави Міноборони, США не можуть ігнорувати потенційні загрози для американських супутників.

"Так що це реальність", - сказав він. "Ми не нічого не розв'язуємо. Ми говоримо, що зможемо захистити наші супутники в космосі. У той же час, якщо хтось спробує атакувати з використанням військових засобів, ми не будемо байдуже дивитися на це. У нас немає планів мілітаризувати космічний простір. Однак у разі необхідності ми будемо захищатися в космосі", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, Білий дім заявив, що створить до 2020 року космічні сили США, які стануть шостим родом американських військ. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.

Важливість створення нового роду військ пояснюють тим, що Сполучені Штати все більше покладаються на супутники, які важко захистити в космосі. Супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші послуги, що мають життєво важливе значення для збройних сил та економіки.