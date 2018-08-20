В Італії розповіли, коли відновлять зруйнований міст у Генуї

На будівництво та допомогу постраждалим від обвалу виділять 500 млн євро.

Приватна компанія "Автостради Італії", яка обслуговувала зруйнований в Генуї міст Моранді, обіцяє відремонтувати його за вісім місяців.

Читайте такожОбвал мосту в Італії міг стати наслідком корупції - ЗМІ (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Там також зазначають, що виділять в цілому на будівництво та постраждалим від обвалу людям близько 500 млн євро.

За словами чиновників, відповідальною за обвал мосту є саме ця компанія, яка повинна була вчасно обслуговувати і ремонтувати міст Моранді в Генуї.

У лікарнях досі перебувають дев'ять потерпілих, з них четверо – у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня близько 11:30 за місцевим часом стався обвал мосту Понте-Моранді (або віадука Польчевера) в той час, коли їм рухалися автомобілі. Обрушилася центральна частина будівлі, яка перебувала на висоті 200 метрів над землею. Внаслідок обвалу під уламками опинилися безліч автомобілів, загальна кількість жертв на даний момент становить 43 людини. До ліквідації трагедії італійці залучили багато техніки, 200 рятувальників, та десятки собак.