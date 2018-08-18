Під завалами мосту в Італії знайшли тіла ще трьох загиблих, серед них - дитина

Ними виявилася родина: батько, матір та їх дев'ятирічна донька.

Кількість загиблих внаслідок обвалу мосту в італійському місті Генуя зросла до 41 особи.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

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Зокрема, сказано, що минулого вечора у завалах було виявлено ще один автомобіль із загиблими. Внаслідок обвалу мосту машину придавив великий цементний блок. У ній перебувала родина: батько, матір та їхня дев'ятирічна донька. Їхні імена відомі, але тіла ще необхідно буде опізнати.

Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до 41 особи.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.

Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій. У момент трагедії на ньому перебували 30-35 автомобілів і три вантажівки.

Станом на 16 серпня було відомо про 38 загиблих внаслідок обвалу, 16 травмованих, серед яких двоє громадян України, ще 10-20 осіб вважалися зниклими безвісти.