Обвал мосту в Генуї: в Італії закрили ще один міст, створений інженером Моранді
Мер італійського міста Беневенто Клименте Мастелла заборонив рух транспорту по мосту Святого Миколая.
Про це повідомляє РБК з посиланням на La Stampa.
Цей міст побудували у місті в 1955 році за проектом інженера Ріккардо Моранді.
За словами градоначальника, він знає, що це принесе громадянам незручності, проте, як зазначив Мастелла, "незручності краще, ніж біди, подібні тій, що сталася з обваленням мосту Моранді в Генуї".
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Як пише видання, наказ мера буде залишатися в силі, поки технічна комісія не підтвердить безпека мосту.
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.
Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій. Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.
Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8, 12 і 13 років.
Постраждали 15 осіб, серед яких дев‘ять перебувають у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків. Серед поранених - двоє громадян України. Вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".