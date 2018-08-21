У Польщі троє чоловіків з мачете напали на пару українців

Зловмисники намагалися побити чоловіка і погрожували йому, зараз їх тримають під вартою.

У Польщі поблизу Познані троє чоловіків з мачете напали на пару українців, які були змушені ховатися на території пожежної частини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Poznan.

"У понеділок близько 22.00 на територію пожежної частини Познань-Кшесіни забіг закривавлений чоловік з дівчиною. За кілька хвилин за ними приїхав темний автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони намагалися побити чоловіка і погрожували йому. Пожежники, які надали захист українцям, викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

Пораненого чоловіка забрала швидка, а правоохоронці невдовзі затримали двох нападників. В одного з затриманих виявили мачете.

Читайте такожУ Празі обвалився будинок: троє українців опинилися під завалами

"Ми тепер з’ясовуємо деталі інциденту. У одного з затриманих поліціянти вилучили мачете, але під час нападу цей предмет жодним чином не використовувався" - повідомили у місцевій поліції.

Правоохоронці додали, що 25-річний українець не отримав серйозних травм – у нього розсічена губа.

Затриманих нападників наразі тримають під вартою. Правоохоронці наразі збирають доказовий матеріал, в тому числі з камер стеження. Від цього значною мірою залежатимуть звинувачення, які будуть висунуті нападникам.

Раніше у Єгипті жорстоко вбили молоду українку.