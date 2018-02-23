У Єгипті жорстоко вбили молоду українку

За даними ЗМІ, працівниця готелю в Хургаді перебувала в цивільному шлюбі з єгиптянином, який виявив її тіло.

У Хургаді в Єгипті 22 лютого в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Поліція веде розслідування.

Читайте такожНапад на туристів в Хургаді: стало відоме ім'я злочинця Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. "Посольство України в Єгипті поінформувало, що 21 лютого 2018 року в місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в громадянському шлюбі з громадянином цієї країни. Поліція проводить розслідування причин та обставин цього трагічного випадку", - сказав дипломат. За його словами, справа перебуває на контролі Посольства України в Єгипті.

Інцидент викликав великий резонанс в Єгипті. За інформацією місцевого видання Vetogate, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, повернувшись додому з роботи у супермаркеті. Дівчині завдали близько 10 ударів.

Як повідомляє ТСН, тіло 29-річної дівчини родом із Ніжина з численними пораненнями знайшла поліція в орендованій квартирі. До поліції зателефонували сусіди, коли відчули неприємний запах.

Як повідомляв УНІАН, минулого року в Італії жорстоко вбили українку.