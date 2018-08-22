РФ готується підняти з дна моря ракету з ядерним двигуном, що впала при невдалих випробуваннях - CNBC

В операції по її підйому візьмуть участь три судна, одне з яких пристосоване для перевезення радіоактивних речовин.

Минулого року Росія провела невдале випробування ракети з ядерним двигуном, яка впала в Баренцове море.

Зараз ведеться підготовка до підйому ракети з дна моря, повідомляє CNBC з посиланням на джерела, знайомі із звітом розвідки США.

В операції по її підйому візьмуть участь три судна, одне з яких пристосоване для перевезення радіоактивних речовин. Про терміни початку і завершення операції нічого невідомо.

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CNBC зазначає, що у звіті розвідки США не йдеться про ризики для здоров'я людей або навколишнього середовища в результаті падіння ракети.

Випробування, під час яких ракети з атомною силовою установкою впала, відбулися в листопаді минулого року.

У травні CNBC із посиланням на джерела в спецслужбах повідомляв, що Росія провела чотири випробування таких ракет в період з листопада минулого року по лютий цього, і всі вони закінчилися невдачею.

Зокрема, одній з ракет вдалося пролетіти понад 35 км за дві хвилини перед тим, як вона втратила керування. Найкоротший політ тривав чотири секунди. При цьому, за даними телеканалу, на ракетах, що впали, не спрацювала ядерна установка.

На початку цього року президент Росії Володимир Путін похизувався тим, що в Росії створена і пройшла випробування нова ракета з ядерної енергетичної установкою.