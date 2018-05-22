Новітня російська ракета з ядерним двигуном провалила всі тести - розвідка США

Найдовший політ російської ракети з ядерною силовою установкою тривав більше двох хвилин, за які вона пролетіла понад 35 кілометрів, після чого втратила керованість і розбилася.

Хвалена "путінська" ракета з енергетичною ядерною установкою провалила всі випробування.

Про це повідомляють джерела знайомі зі звітом розвідки США за програмою озброєння, пише CNBC.

За даними розвідки, найбільш тривалий політ російської ракети з ядерною силовою установкою тривав більше двох хвилин, за які вона пролетіла понад 35 кілометрів, після чого втратила керованість і розбилася.

Найкоротший випробування зайняло чотири секунди, коли ракета пролетіла вісім кілометрів.

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Разом з цим, підкреслюється, що надзвукова російська ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, успішно пройшла два тесту з трьох. Її четверте випробування заплановано на літо 2018 року.

При цьому CNBC повідомляють, що інша російська ракета з ядерною боєголовкою пройшла два успішні випробування і буде готова для озброєння армії до 2020 року. Відзначається, що в даний час у США немає захисту від цієї зброї.

Як повідомив УНІАН, на початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що в Росії створена і пройшла випробування нова ракета з ядерної енергетичної установкою.

"В ході польоту енергоустановка вийшла на задану потужність, забезпечила необхідний рівень тяги. Проведений пуск ракети і комплекс наземних випробувань дозволяють перейти до створення принципово нового типу озброєнь: стратегічного комплексу ядерної зброї з ракетою, оснащеною ядерною енергетичною установкою", - сказав глава Росії.

"Ні в кого іншого такої зброї поки немає", - додав Путін.