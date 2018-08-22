Politico: Загроза імпічменту Трампа ще ніколи не була такою реальною

Після вироку для Манафорта і зізнання Коена багато чого буде залежати від успіху демократів на середньострокових виборах.

Президент США Дональд Трамп і його соратники були озброєні швидкою відповіддю на вердикт у справі проти екс-голови виборчого штабу Пола Манафорта. Вони наголосили, що рішення суду не має нічого спільного з розслідуванням можливої змови з Росією під час виборів і ніяк не стосується президента.

Але заява його колишнього особистого юриста Майкла Коена про визнання своєї провини в тому, що він платив жінкам за мовчання перед виборами 2016 року за наказом Трампа, може стати серйозним ударом.

«Вердикт у суді проти Манафорта і близько не такий тривожний для мене, як заява Коена. Це, напевне, найгірша річ, яка сталася за все розслідування на даному етапі президенства», - сказав колишній радник Трампа Майкл Капуто в коментарі для Politico.

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Інший юрист республіканців, наближений до Білого дому, сказав виданню, що зізнання Коена його теж тривожить. Адже зважаючи на унікальний доступ колишнього юриста до цілої історії бізнес-активності і скандальних особистих захоплень Трампа, він може бути надзвичайно токсичним для чинного президента США. Більше того, він може дати Демократичній партії аргументи для закликів до імпічменту, якщо вони переможуть на середньострокових виборах в листопаді і займуть Палату представників.

«Це все, що їм буде потрібно. І, повірте мені, їм буде потрібно не багато», - сказав виданню неназваний юрист республіканців.

Сукупна потужність вироку проти Манафорта і зізнання Коена, які потрапили в новини майже одночасно, справляє враження, ніби президент США тепер під тиском з усіх боків, маючи справу зі звинуваченнями у скоєнні правопорушень. Багато хто боїться того, що Трамп зробить в такій ситуації. Неназваний колишній чиновник адміністрації сказав, що існує «дуже висока вірогідність» того, що президент, який все більше відчуває, що його атакують з усіх фронтів, може зробити щось настільки нерозсудливе, що це ще більше погіршить і без того важку ситуацію.

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Трамп спробував мінімізувати вплив негативних новин і подій, називаючи їх такими, що не мають ніякого відношення до його президенства. При цьому, він намагався поставити під сумнів все розслідування Мюллера.

«Це ніяк не пов’язано з питанням про змову з Росією. Це ганьба і полювання на відьом», - заявив Трамп журналістам перед поїздкою у Західну Вірджинію.

Але близько десятка найближчих людей президента включно з його чинними і колишніми радниками в Білому домі визнають, що вівторок був найгіршим днем для Трампа за півтора роки його роботи в Овальному кабінеті. Вони бояться, що засудження Коена і Манафорта можуть підвищити впевненість у розслідуванні Мюллера, знищивши всі спроби соратників президента підірвати громадську довіру до розслідування про втручання Росії.

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Перспектива того, що демократи спробують влаштувати Трампу імпічмент, все більше здається вірогідною оточенню американського лідера. Однак, вони намагаються використати цю загрозу у передвиборчих гаслах, щоб мобілізувати прихильників республіканців на середньострокових виборах. Дехто з оточення Трампа вважає навіть, що його імпічмент зараз підвищив би його шанси на переобрання у 2020 році. Але новини про Коена і Манафорта зробили загрозу звільнення президента США реальною, як ніколи.

«Це лише підкреслює критичну важливість середньострокових виборів і збереження більшості у Палаті представників. Якщо Ненсі Пелосі стане спікером, Дональд Трамп матиме справу з імпічментом», - сказав Politico неназваний республіканець, наближений до Білого дому.