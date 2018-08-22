Екс-адвокат Трампа під присягою заявив, що скоїв злочин за його дорученням

Це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили у злочині, пов'язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії.

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.

Про це розповів адвокат Коена Ленні Девіс, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Коен, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, заявив, що "в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост" він запобіг публікації інформації, яка могла нанести шкоду кандидату і його передвиборчій кампанії.

Ленні Девіс також опублікував твіт, в якому розповів про показання Коена. "Сьогодні він встав і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп доручив йому вчинити злочин, заплативши двом жінкам з основною метою вплинути на вибори. Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?", - написав Девіс.

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Як пояснив телеканалу колишній головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Лоуренс Ноубл, це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили у злочині, пов'язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії. "Це перший випадок після Вотергейту, коли президента звинуватили в особистій участі в - керівництві та координації - порушенні правил фінансування кампанії", - сказав Лоуренс Ноубл.

За інформацією Fox News, в ході судового засідання прізвище Трампа названо не було, однак згадувалися історії з платежами за мовчання колишній порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) і колишній моделі Playboy Карен Макдугал у ході передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен уклав угоду зі слідством. Раніше вже повідомлялося, що Коен, який протягом багатьох років співпрацював із Трампом, готується до угоди зі слідством і може дати свідчення проти колишнього начальника.