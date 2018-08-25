США розкритикували Євросоюз за рішення виділити Ірану 20 мільйонів доларів

Рішення ЄС про надання пакету допомоги Ірану було прийнято, щоб пом'якшити ефект від санкцій США.

Спецпредставник США по Ірану Брайан Хук розкритикував рішення Євросоюзу про надання допомоги Ірану в розмірі 20,7 млн доларів.

У своїй офіційній заяві він вказав, що це рішення дає "невірне послання в неправильний час" і закликав ЄС надати допомогу Вашингтону, щоб покінчити з іранською загрозою глобальній стабільності, передає Голос Америки.

"Допомогу від європейських платників податків підтримує здатність режиму нехтувати потребами свого народу", – йдеться в заяві.

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У ній також підкреслюється, що економічні проблеми іранського народу обумовлені корумпованістю іранської влади, нездатністю до ефективного управління країною, а також підтримкою тероризму і конфліктів в інших країнах.

Рішення ЄС про надання пакету допомоги Ірану було прийнято, щоб пом'якшити ефект санкцій США, введених після того, як президент Дональд Трамп прийняв рішення вийти з багатосторонньої угоди щодо ядерної програми Ірану. Іран погрожує відмовитися від виконання угоди, у разі, якщо не отримає економічних вигод.

Раніше посол США у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон заявив, що Королівству слід відмовитися від підтримки ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, і об'єднати зусилля з Вашингтоном для протидії "глобальній загрозі, що виходить з боку Тегерана".