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США розкритикували Євросоюз за рішення виділити Ірану 20 мільйонів доларів

03:59, 25 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

У своїй офіційній заяві він вказав, що це рішення дає "невірне послання в неправильний час" і закликав ЄС надати допомогу Вашингтону, щоб покінчити з іранською загрозою глобальній стабільності, передає Голос Америки.

"Допомогу від європейських платників податків підтримує здатність режиму нехтувати потребами свого народу", – йдеться в заяві.

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У ній також підкреслюється, що економічні проблеми іранського народу обумовлені корумпованістю іранської влади, нездатністю до ефективного управління країною, а також підтримкою тероризму і конфліктів в інших країнах.

Рішення ЄС про надання пакету допомоги Ірану було прийнято, щоб пом'якшити ефект санкцій США, введених після того, як президент Дональд Трамп прийняв рішення вийти з багатосторонньої угоди щодо ядерної програми Ірану. Іран погрожує відмовитися від виконання угоди, у разі, якщо не отримає економічних вигод.

Раніше посол США у Великій Британії Роберт Вуд Джонсон заявив, що Королівству слід відмовитися від підтримки ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, і об'єднати зусилля з Вашингтоном для протидії "глобальній загрозі, що виходить з боку Тегерана".

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Теги: #США#Євросоюз#Іран