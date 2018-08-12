У США закликали Британію вийти з ядерної угоди із Іраном

Американський дипломат вважає, що Тегеран веде "маріонеткові війни" і робить "зловмисні дії" замість того, щоб вкладати кошти у свою економіку.

Великій Британії слід відмовитися від підтримки ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, і об'єднати зусилля з Вашингтоном для протидії глобальній загрозі, що виходить з боку Тегерана.

Про це йдеться в статті посла США у Великій Британії Роберта Вуда Джонсона, опублікованій в недільному номері видання The Sunday Telegraph, передає РБК.

В ній Джонсон заявляє, що Тегеран веде "маріонеткові війни" і робить "зловмисні дії" замість того, щоб вкладати кошти у свою економіку. За його словами, Ірану необхідно зробити реальні та стійкі зміни, щоб стати нормальною країною.

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"До тих пір Америка підсилює тиск, і ми хочемо, щоб Велика Британія була на нашій стороні", - пише Джонсон.

"Настав час рухатися далі після невдалої операції в 2015 році. Ми просимо Британію використовувати її значну дипломатичну владу та вплив і приєднатися до нас, оскільки ми ведемо узгоджені глобальні зусилля для досягнення цієї всеосяжної угоди", - наводить витяги зі статті Джонсона агентство Reuters.

Як повідомляв УНІАН, ядерна угода з Іраном, укладена влітку 2015 року, передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран, з одного боку, і США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран істотно обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має "нові переконливі докази" того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло в своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

8 травня Трамп оголосив про вихід США із укладеної в 2015 році угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю. Європейський Союз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи щодо захисту європейських компаній, що займаються бізнесом в Ірані, від можливих американських санкцій.