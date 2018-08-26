Друг України і безжалісний критик Путіна: хто такий сенатор Джон Маккейн

Джон Маккейн помер у віці 81 року в США. Американський сенатор був затятим противником анексії Криму і виступав проти політики Путіна.

На 82-році життя в результаті тривалої хвороби помер американський сенатор Джон Маккейн, широко відомий своєю підтримкою України та боротьбі з РФ. Чудовий послужний список сенатора Джона Маккейна уособлює його непохитну відданість справі служби США. Син і онук видатних військово-морських адміралів, сенатор Маккейн закінчив Військово-морську академію в 1958 році і служив в якості військово-морського льотчика протягом 22 років, в тому числі в Північному В'єтнамі під час війни. 26 жовтня 1967 року під час 23-ї бомбардувальної місії Сенатора Маккейна в Північному В'єтнамі радянська ракета вдарила по його літаку. Сенатор Маккейн був узятий військовополоненим в Ханої, де йому відмовили в необхідній медичній допомозі і піддали його тортурам. Він провів велику частину свого часу в якості військовополоненого, що утримувався в одиночній камері. Таке становище сприяло його вірі і дружнім відносинам зі своїми колегами-військовополоненими. Коли він був нарешті звільнений і зміг повернутися додому через роки, сенатор Маккейн продовжив службу, відновивши свій військово-морський статус. Він звільнився з військово-морського флоту в 1981 році. Його морські почесті включають Срібну зірку, бронзову зірку, «Легіон заслуг», «Фіолетове серце» і «Льотний хрест». Читайте такожТрамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Маккейна Сенатор Маккейн був обраний у Палату представників США з Арізони в 1982 році, обраний в Сенат Сполучених Штатів в 1986 році. Він був кандидатом від Республіканської партії на пост президента на виборах 2008 року. Протягом своєї кар'єри сенатор Маккейн обіймав посаду голови сенатських комітетів у справах індіанців, торгівлі, науки і транспорту, а останнім часом - збройних сил.

На початку 1990-х років Маккейн, спільно з іншим ветераном в'єтнамської війни, сенатором Джоном Керрі, займався проблемою американських військовослужбовців, зниклих безвісти у В'єтнамі, у зв'язку з чим знову неодноразово відвідував цю країну. Діяльність Маккейна сприяла нормалізації американо-в'єтнамських відносин. У цей же період налагодилися стосунки з Керрі — раніше Маккейн сприймав його різко негативно за участі Керрі в антивоєнному русі після повернення з В'єтнаму.

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Прихильник війни в Іраку, Маккейн, проте, виступив у 2005 році із законодавчою ініціативою, яка забороняла негуманне поводження з ув'язненими, включаючи з тими, хто перебуває у в'язниці в Гуантанамо. Свою роль в такій позиції Маккейна зіграв його власний досвід військовополоненого. «Поправка Маккейна» була прийнята Сенатом.

У 2005 Маккейн і сенатор Джозеф Ліберман внесли до сенату проект резолюції з вимогою призупинити членство Росії у «великій вісімці». У тому ж році став одним з ініціаторів прийняття сенатом резолюції з обвинуваченням РФ в тому, що судовий процес над Михайлом Ходорковським і Платоном Лебедєвим був «політично мотивованим». Вимогу виключити Росію з G8 Маккейн висловлював і надалі.

"Сьогодні ми бачимо Росію, очолювану клікою колишніх розвідників. Вони намагаються залякати своїх демократичних сусідів, таких як Грузія, намагаються грати на залежності Європи від російських нафти і газу. Потрібно переглянути західний погляд на реваншистську Росію. Для початку потрібно розширити G8 і включити в неї лідируючі ринкові демократії — Бразилію та Індію, а також виключити Росію", - заявляв тоді політик.

Після введення в 2014 року урядом США санкцій проти Росії неодноразово вимагав їх посилення і розширення. У січні 2017 року разом з сенаторами Кардіном, Менендесом і ще 7-ю від обох основних партій вніс законопроект (у формі поправки в законопроект про застосування обмежувальних заходів відносно Ірану) про введення проти Росії всеосяжних санкцій у зв'язку зі спробами впливу на вибори 2016 року. Законопроект був схвалений Сенатом у червні 2017 року.

20 березня 2014 року Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало список санкцій щодо представників США, у відповідь на санкційні заходи проти низки російських офіційних осіб у відповідь на анексію Криму Російською Федерацією. У список увійшло дев'ять громадян США, у тому числі Джон Маккейн. Йому закритий в'їзд на територію Російської Федерації. У відповідь Джон Маккейн іронічно посміявся над російськими санкціями: «По всій видимості, мені не вдасться провести весняні канікули в Сибіру, мої акції Газпрому пропали, а мій таємний банківський рахунок в Москві заморожений. Тим не менше, я ніколи не припиню зусиль на підтримку свободи, незалежності і територіальної цілісності України, включаючи Крим».

За кілька днів до цього Маккейн заявив: «Росія — це бензоколонка, яка прикидається країною».

22 січня 2015 року Маккейн закликав президента Барака Обаму надати Україні летальну зброю.

Незабаром після повернення Маккейна з полону він розійшовся з дружиною, яка ще в 1969 році потрапила у важку автокатастрофу, після чого значною мірою втратила привабливість. Маккейн взяв відповідальність за крах свого першого шлюбу на себе; пізніше він писав про свій власний егоїзмі і незрілість того часу і про те, що він не може уникнути визнання своєї провини, посилаючись на свій в'єтнамський полон. 2 квітня 1980 року подружжя офіційно розлучилося; при цьому Маккейн залишив своїй колишній дружині вдома у Вірджинії і Флориді, а також продовжував фінансувати її лікування.

Вже 17 травня 1980 року він вступив у новий шлюб з Сінді Лу Хенслі, викладачкою з Фінікса, штат Арізона і дочкою місцевого великого бізнесмена Джеймса Вілліса Хенслі (дружина успадкувала величезну компанію, яка торгує пивом).

У липні 2017 року у Маккейна діагностували невиліковну форму раку мозку. У серпні 2018-го американські ЗМІ повідомили, що після року боротьби сенатор вирішив відмовитися від подальшого лікування. У політика залишилися дружина, сім дітей і п'ять онуків.