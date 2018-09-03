Sueddeutsche Zeitung: Кремлю було легше вбити Захарченка, ніж «звільнити»

У російських покровителів було кілька причин жорстоко розправитися над своєю маріонеткою в Донецьку.

Після вбивства одного з ватажків російських терористів на Сході України Олександра Захарченка Росія накинулася на Україну з обвинуваченнями в його смерті.

Однак, у московських кураторів теж не мало причин, щоб жорстоко розправитися зі своїм пішаком в Донецьку.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung, нагадуючи, що Захарченко і його так званий «міністр фінансів ДНР», відомий на прізвисько «Ташкент», контролювали більшість грошей у самопроголошеній «республіці». І йдеться як про зібрані з місцевих «податки», так і про мільйони євро, отримані за рахунок контрабанди. Це могло не сподобатися іншим ватажкам російських бойовиків.

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Однак, видання також нагадує, що у створенні так званих «ДНР» і «ЛНР» брали участь ГРУ, ФСБ і «сірий кардинал» Кремля Владислав Сурков. Неназваний колишній «міністр» з Донецька розповів німецьким журналістам, що з 2015 року кожне так зване «міністерство» у захоплених Донецьку і Луганську були наповнені підконтрольними Росії людьми. А Москва насправді керувала абсолютно усім. Крім того, вона постійно перекидала зброю на Схід України. Лише в середині серпня ОБСЄ зафіксувало прибуття нових солдатів і зброї регулярної армії РФ.

Водночас, попри всі гучні слова, Кремль дуже зацікавлений у нових переговорах з Києвом і його партнерами на Заході. Адже йому потрібне послаблення санкцій, які б’ють по російській економіці. Захарченко був проти таких переговорів, адже вони могли привести до кінця його «політичної кар’єри». Через це, як пише німецьке видання, між ним і його кураторами в Москві тривав конфлікт.

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На додачу, він хотів закріпити за собою роль так званого «президента» неіснуючої республіки, провівши у Донецьку «вибори» 4 листопада. Однак, Кремль дивився на речі інакше. Ще 20 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі і серед бойовиків повідомили, що ці «голосування» будуть відкладені на невизначений час. Вірогідно, що Москва не хотіла провокувати цим партнерів на переговорах. На додачу, ситуація в Донецьку на стільки кошмарна, що навіть соціологи, яких російський уряд відправив в окуповане українське місто, порекомендували відкласти будь-які «вибори» через негативне ставлення до них навіть ватажків терористів. А це могло призвести до катастрофічних для російських маріонеткових «республік» наслідків.

Видання також нагадує, що всіх попередніх ватажків «ДНР» і «ЛНР» Москва просто звільнила чи замінила на більш лояльних і слухняних людей, пославшись на «проблеми зі здоров’ям». Саме так нещодавно сталося в Луганську. Однак, у випадку із Захарченком таке «звільнення» - не варіант. Адже він контролював кілька тисяч вірних і добре озброєних бойовиків, які могли б чинити опір. Крім того, Москва надто довго виставляла його «героєм». Тож його смерть нібито від підступної української бомби – зручніше пояснення.