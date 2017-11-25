У "ЛНР" прийняли відставку ватажка Плотницького

Так звана Народна Рада самопроголошеної "Луганської народної республіки" ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень ватажка псевдореспубліки Ігоря Плотницького.

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"За" відставку проголосували всі 38 "парламентаріїв", - передає "РІА Новости".

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.