Захарченко помер у лікарні - росЗМІ

Ватажок ДНР Олександр Захарченко помер у лікарні після вибуху.

Глава ДНР Захарченко помер у лікарні, куди його доставили після вибуху

Олександр Захарченко помер у лікарні. Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс Лайф, посилаючись на свої джерела.

Як повідомляється, ватажок ДНР отримав важке поранення під час вибуху в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку. Рани виявилися смертельними.

Захарченко було 42 роки. Донецьку народну республіку він очолював з 4 листопада 2014 року.

Довідка. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». 16 квітня 2014 року очолив групу бойовиків, які зайняли будівлю донецької міської адміністрації. У травні 2014 був призначений «військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду «заступника міністра внутрішніх справ ДНР».

У серпні змінив на посаді голову Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая. У листопаді 2014 року став ватажком угруповання «ДНР» за результатами організованих бойовиками «виборів».

Він брав участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ у Мінську.

За даними ЗМІ, у 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно привласнена II група інвалідності з психічного захворювання. У документі медичного центру наголошується «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонар Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. В довідці також також наголошується, що дії хворого Захарченко «несуть загрозу оточуючим». Роки 2010-2013 були вилучені з офіційної російської біографії Захарченка. Однак 2013 року, якраз після спілкування з лікарями.

У 2015 році в СБУ заявляли, що лідер так званої «ДНР» Олександр Захарченко є представником та вихідцем з бойового угрупування «Оплот», яке свого часу було сформоване в Харкові і очільником якого був Євген Жилін.

У лютому 2017 року Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу Олександра Захарченка, який підозрюється в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».