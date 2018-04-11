В Польщі оприлюднили звіт про Смоленську катастрофу: літак Качинського знищили два вибухи

У звіті йдеться, що положення тіл на землі чітко вказує на те, що вони почали випадати з літака до того як він впав на землю.

Літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

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Про це свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі, повідомляє Onet.Wiadomosci.

"У нас є докази, які раніше не використовувалися", - повідомив під час презентації голова підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич. За його словами, підкомісія віднайшла близько 150 прямих свідків. Тисячі фотографій та відеозаписів дозволили здійснити реконструкцію уламків літака.

У доповіді, зокрема, йдеться, що літак був знищений у повітрі. Його зруйнували щонайменше два вибухи. Згідно зі звітом, руйнування, яких зазнав літак, могли виникнути лише в результаті вибуху. Положення тіл на землі чітко вказує на те, що вони почали випадати з літака, перш ніж той впав на землю.

Експерт підкомісії Френк Тейлор заявив, що під час свого розслідування "росіяни не враховували низку дуже важливих аспектів аналізу катастрофи, в першу чергу вони не проводили реконструкцію події". "Це не була класична катастрофа", - додав Тейлор.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який склала підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зниження з землею. Мацеревич назвав цей звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Технічний звіт вже був представлений родинам жертв загиблих, а сьогодні його відправили в прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, у Росії 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули всі 96 осіб, які знаходилися на борту літака. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.