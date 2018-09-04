У Кремлі відповіли Макрону: Путін зацікавлений у "процвітанні", а не розвалі Євросоюзу

Також там заявили, що нинішні відносини між Москвою і ЄС залежать не від російської сторони.

Президент РФ Володимир Путін зацікавлений у розвитку і процвітанні Європейського союзу, а не його розвалі, як заявляв президент Франції Емманюель Макрон.

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Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков. «Ми зацікавлені в тому, щоб Євросоюз процвітав, розвивався і був стабільним. Такий підхід неодноразово викладав президент Путін, і змін у цьому плані немає», – сказав Пєсков, передає радіо Свобода.

Прес-секретар президента Росії заявив, що нинішні відносини між Москвою і ЄС залежать не від російської сторони. «Ми з жалем констатуємо, що не з ініціативи Росії ці відносини перебувають у достатньо «підмороженому» стані», – сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю шведському телеканалу SVT сказав, що Володимир Путін мріє про розвал Європейського союзу. При цьому французький лідер зізнався, що поважає Путіна за «лідерські якості».

Макрон сказав, що Європа і Росія повинні спільно вибудувати нову архітектуру безпеки, тому що Євросоюз не може спиратися на США як єдиного гаранта захисту. «Але мрія Володимира Путіна – демонтаж Євросоюзу», – констатував він.

Ці слова прозвучали після заяви Макрона в Гельсінкі 30 серпня, в якій він закликав ЄС встановити нові «стратегічні відносини» з Росією заради міжнародної стабільності.