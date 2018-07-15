Росія посіла другу сходинку у рейтингу загроз ЄС

Кремля найбільше бояться в Фінляндії, Естонії, Румунії, Литві та Польщі.

Єврорада з міжнародних відносин (ECFR) підготувала рейтинг головних загрози безпеки ЄС.

Доповідь опублікована на сайті ECFR, пише Главред.

Першу сходинку посіли радикальні ісламістські угруповання, другу - Росія і міжнародні кримінальні організації. Третє місце посіла Північна Корея.

При цьому ще в 2008 році Росія не входила в трійку загроз для ЄС.

За даними дослідження, дій Росії найбільше бояться в Фінляндії, Естонії, Румунії, Литві та Польщі. Великобританія і Німеччина теж відчувають тривогу з цього приводу. У той же час деякі країни, приміром, Кіпр, Італія, Греція, Угорщина та Португалія, не вважають Росію небезпечною. Причинами таких настроїв експерти називають "ворожість в інформаційному полі і кібератаки з боку Москви.

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Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не готовий запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт G7, який повинен пройти на півдні Франції влітку 2019 року.

За словами джерела агентства в Єлисейському палаці, Макрон ухвалив рішення не запрошувати Путіна на саміт "Сімки" оскільки не побачив значних змін у ситуації в Україні.