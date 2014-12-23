В Австралії зберігається ймовірність нового теракту
14:17, 23 грудня 2014Світ
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В Австралії зберігається високий рівень терористичної загрози.
REUTERS
Про це заявив прем’єр-міністр країни Тоні Еббот після наради з членами комітету з питань національної безпеки, передае радіо "Свобода".
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За словами прем’єра, австралійські спецслужби зафіксували «зростання переговорної активності терористів» після захоплення заручників у кафе в Сіднеї. Ймовірність нового нападу в країні існує, тому громадянам слід і далі залишатися пильними, наголосив Тоні Еббот.
Нагадаємо, виходець з Ірану Харон Моніс минулого тижня протягом 16 годин утримував у сіднейському кафе в заручниках 17 людей. Поліція штурмувала будівлю, нападника вбили, загинули і два заручники.
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