В Австралії зберігається ймовірність нового теракту

Про це заявив прем’єр-міністр країни Тоні Еббот після наради з членами комітету з питань національної безпеки, передае радіо "Свобода".

Читайте такожАвстралія вперше за 10 років підвищила рівень терористичної загрози

За словами прем’єра, австралійські спецслужби зафіксували «зростання переговорної активності терористів» після захоплення заручників у кафе в Сіднеї. Ймовірність нового нападу в країні існує, тому громадянам слід і далі залишатися пильними, наголосив Тоні Еббот.

Нагадаємо, виходець з Ірану Харон Моніс минулого тижня протягом 16 годин утримував у сіднейському кафе в заручниках 17 людей. Поліція штурмувала будівлю, нападника вбили, загинули і два заручники.