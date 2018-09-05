Британія скликає засідання Радбезу ООН через нові дані у "справі Скрипалів"

Сьогодні британський прем'єр Тереза Мей зазначила, що підозрювані в отруєнні Скрипалів є співробітниками ГРУ РФ.

Великобританія на завтра скликає засідання Ради Безпеки ООН, на якому планує представити докази участі російських розвідників в отруєнні екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки в англійському Солсбері.

Читайте такожМей порадилася із Трампом перед оголошенням підозрюваних у справі Скрипалів

Про це заявив представник британського прем'єра Терези Мей, передає Reuters.

Сьогодні британська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам Росії – Олександру Петрову і Руслану Боширову (імена, ймовірно, є вигаданими, але паспорти громадян справжні, пояснили в Скотланд-Ярді) – в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль 4 березня в британському Солсбері. Росіяни були співробітниками військової розвідки і діяли з відома і за дорученням Головного розвідувального управління Росії, а саму операцію схвалила на «високому рівні» російська влада, заявила Мей сьогодні в парламенті, додавши, що Великобританія домагатиметься розширення санкцій проти Росії.

Мей зазначила, що підозрювані в отруєнні Скрипалів є співробітниками ГРУ.

Як повідомляв УНІАН, Лондон ще в березні заявив про причетність Москви до отруєння Скрипалів бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок».