НАТО має бути готовим до російської агресії рівня нижче Статті 5 - Гаас

Ймовірно, Росія намагатиметься протестувати готовність НАТО втілювати положення Статті 5 Альянсу, де йдеться про колективну оборону.

Незаконна анексія Криму Росією та інтервенція до східної України позначили початок нової епохи існування НАТО.

Читайте такожУ НАТО вважають, що Росія відпрацьовує сценарій масштабного військового конфлікту

Про це заявив керівник аналітичного центру Council of Foreign Relations Ричард Гаас, передає Голос Америки. Якщо раніше НАТО мало враховувати загрозу агресії від Росії, то "тепер можлива російська загроза перетворилась на реальність", - наголосив аналітик під час слухань Комітету Сенату США з міжнародних відносин, присвячених новій ролі НАТО.

"В Грузії, Криму та східній Україні, в Сирії, Росія провадить звичайну та гібридну війну, просуваючи свої інтереси", - наголошує Гаас.

Кібернапади стали ще однією сферою агресії. "Росія також продемонструвала здатність і бажання застосовувати заходи в кіберсфері для того, щоб завдавати шкоди своїм сусідам, іншим європейським країнам, та, наскільки нам відомо, демократії у власній країні".

Ймовірно, Росія намагатиметься протестувати готовність НАТО втілювати положення Статті 5 Альянсу, де йдеться про колективну оборону. "У світлі поточного політичного розбрату серед західних демократій, цілком ймовірно, що Москва намагатиметься протестувати готовність країн-членів НАТО виконувати Статтю 5 про спільний захист", - зауважив аналітик.

Однак, більш вірогідним сценарієм є застосування по відношенню до країни-члена НАТО тієї тактики, яку Росія зараз проводить в Україні, переконаний аналітик.

"США мають бути готові до ситуації агресії "сірої зони", яку Росія застосовує в Україні, куди вона спрямовує нерегулярні сили та надає зброю місцевим" бойовикам, вважає Гаас.

Така тактика може не підпадати під Статтю 5 НАТО, але становити таку саму загрозу для стабільності. Союзники мають бути готові до відповіді на такі дії, зокрема, через проведення відповідних навчань.

На думку аналітика, потрібно "проводити навчання, разом з військовою та розвідувальною підтримкою, щоб ці країни-члени НАТО біля Росії могли відповісти на таку загрозу рівня "Статті 4 ½", якщо вона стане реальністю. Можна далі розвивати спроможності через регулярні військові навчання і розміщення сил на непостійній основі".

"Такі дії підкреслюють відданість та занепокоєність і запевнюють друзів та союзників, а також надсилають сигнал майбутнім ворогам", - вважає Гаас.