Bloomberg: Путін не здатен скористатися шансом вмовити Туреччину проміняти США на Росію

Російському президенту просто ні нічого запропонувати Ердогану.

Турецький політичний конфлікт зі США і криза, яка обвалює турецьку валюту – це золота можливість для президента Росії Володимира Путіна спробувати відірвати геополітично ключову країну від її західних союзників. Але не все так просто.

Путін і президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган відновили відносини, які фактично були зруйновані, коли турецькі літаки збили російський винищувач у 2015 році. Але лідер Кремля не може нічого запропонувати Анкарі, щоб зменшити її економічний біль чи переконати другу найбільшу армію НАТО покинути альянс заради зближення з Москвою, пише Bloomberg.

Читайте такожНе лише обвал ліри: чому Туреччина опинилася перед фінансовою кризою

«Відносини з Туреччиною зараз конструктивні. Але в політиці немає нічого постійного, все може змінитися. У нас немає ілюзій щодо цих відносин», - каже член парламентського комітету з питань оборони і безпеки в Росії Франц Клінцевич.

Стоячи на межі між Європою і Азією, Туреччина була важливим форпостом НАТО проти СРСР в часи Холодної війни. На її території поблизу міста Інджирлік розміщена важлива американська авіабаза. Крім того, Туреччина стала порталом для американських бойових кораблів у Чорноморську акваторію. На тлі безпрецедентної конфронтації з Вашингтоном, яка спричинила появу санкцій, Ердоган застеріг у суботу, що багаторічний альянс під загрозою. І Туреччина може почати «шукати нових друзів і союзників».

Після посилення кризи навколо турецької ліри, Ердоган у п’ятницю зателефонував Путіну, щоб поговорити про «торгівельну і економічну співпрацю». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав дводенний візит в Туреччину в понеділок, щоб провести переговори з головою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу про війни в Сирії і Україна, а також про економічні проекти, такі як спорудження «Турецького потоку» і атомної електростанції «Аккую». Останню будує «Росатом».

Читайте такожЕрдоган попросив прийняти Туреччину в БРІКС

Минулого місяця під час розмови Путін сказав Ердогану, що Росія і Туреччина «на одному боці», вказавши на співпрацю в Сирії. Вони погодилися минулого року скасувати взаємні торговельні санкції, які були запроваджені після того, як Путін звинуватив Туреччину в «ударі в спину», коли турецькі бойові літаки збили російський біля сирійського кордону. Обмеження лишилися в силі лише щодо помідорів, на яких Туреччина заробляла на російському ринку чверть мільярда доларів на рік.

На думку директор «Московського центру Карнегі» Дмитра Треніна, турецька економічна уразливість може означати, що Трамп цього разу переможе у суперечці з Туреччиною.

«Ердоган не покине НАТО. Але грубий підхід Трампа до союзників буде мати серйозні наслідки у переформатуванні світового порядку», - сказав російський експерт.

Рішення американського президента обкласти Туреччину санкціями і подвоїти мита на турецьку сталь і алюміній, посилило напругу. Так само як і погрози Вашингтона, що відновити відносини з Анкарою буде «дуже важко», якщо Ердоган все ж купить у Росії ракетні системи С-400. Хоча Москва не розраховує, що Туреччина вийде з НАТО, вона намагається отримати вигоду від суперечки Ердогана з Трампом. Про це виданню сказав колишній російський дипломат Володимир Фролов.

«Для наших інтересів краще мати ображену Туреччину всередині НАТО, щоб вона підірвала можливості альянсу», - пояснив він.

Читайте такожThe Guardian: Росія на межі вибуху, попри вигадки пропаганди

Втім, після обвалу рубля в 2015 році і зі зростанням загрози появи ще жорсткіших санкцій США, Росія не може допомогти Туреччині. Російська економіка ледве вискочила з рецесії. І у Москви немає ресурсів підтримати Анкару. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що турецька сторона «не надсилала запитів» на допомогу. У всякому разі Туреччині, безумовно, знадобилася б величезна фінансова допомога на шляху розвороту від Заходу в напрямку «нових друзів» Росії чи Китаю.

«Такий шанс випадає раз на кілька поколінь», - сказав виданню стратег Rabobank Майкл Евері.

«Росія не збирається підтримувати фінансово Туреччину», - сказала Bloomberg російський експерт з Близького Сходу Олена Супоніна, додавши, що Москві потрібно для початку вирішити свої економічні проблеми.

«Завдання Росії – не врятувати Туреччину, а зберегти нормальні, здорові відносини з нею», - додала експерт.