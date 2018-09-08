Манафорт обговорює можливість визнання провини в обмін на пом'якшення покарання - ЗМІ

Визнавши себе винним у декількох пунктах, Манафорт може сподіватися на отримання більш м'якого покарання, також він зможе уникнути арешту своєї нерухомості і банківських рахунків.

Адвокати колишнього керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта ведуть переговори про можливе укладання угоди зі слідством.

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Вона передбачає визнання провини в обмін на пом'якшення покарання. Як зазначає Bloomberg, мова йде про звинувачення, висунуті проти Манафорта у Вашингтоні.

Визнавши себе винним у декількох пунктах, Пол Манафорт може сподіватися на отримання більш м'якого покарання, також він зможе уникнути арешту своєї нерухомості і банківських рахунків. При цьому співрозмовник агентства припускає, що переговори можуть зірватися. Якщо домовленість буде досягнута, то спецпрокурор США Роберт Мюллер може вимагати більш м'якого покарання як на процесі у Вашингтоні, так і в Вірджинії.

У столиці США його звинувачують у змові проти держави і відмиванні понад $30 млн, дачі неправдивих свідчень, нерозкритті інформації та роботі в якості незареєстрованого іноземного агента в інтересах України.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня суд присяжних в Олександрії визнав керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення з 18. Його звинувачували у відмиванні грошей, приховуванні банківських рахунків в інших державах і ухилянні від сплати податків, у тому числі, зароблених в Україні.