Wall Street Journal: Манафорт хотів «зам’яти» справи проти нього за лобізм для України

Однак, переговори про вирішення ситуації до суду припинилися через Мюллера.

Захист Пола Манафорта вів переговори з прокурорами, намагаючись домовитися з приводу низки обвинувачень проти нього пов’язаних з його незаконною лобістською роботою в інтересах уряду України.

Однак, сторони так і не змогли домовитися і тепер готуються до початку судового розгляду наступного місяця, пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Переговори про домовленість почалися на тлі того, як суд присяжних у Вірджинії впродовж чотирьох днів радився щодо рішення у низці обвинувачень у банківському і податковому шахрайстві, які були висунуті проти Манафорта. Присяжні в результаті визнали його винним у 8 обвинуваченнях і відкинули ще 10.

Переговори ж щодо другого блоку обвинувачень були заблоковані через причини, на які вказав спеціальний представник Департаменту юстиції США Роберт Мюллер. Втім, виданню поки не вдалося з’ясувати, що це були за причини. Представники Мюллера і Манафорта відмовилися коментувати ситуацію.

Видання нагадує, що судовий розгляд другого блоку обвинувачень проти американського політтехнолога почнеться 17 вересня у Вашингтоні. Він стосується роботи Манафорта в якості лобіста уряду України з 2008 до 2014 року без належної реєстрації в США. Крім того, його звинувачують у відмиванні мільйонів доларів доходу за цю роботу. Ці обвинувачення збиралися розглядати в сукупності з першим блоком обвинувачень щодо податкового і банківського шахрайства. Але за наполяганням Манафорта їх розділили.

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Прокурори у поданні вказали, що на представлення всіх доказів їм знадобиться 10-12 днів. Всього команда Мюллера планує показати понад 1,5 тисячі доказів. Адвокати Манафорта сказали, що вони ще не впевнені, чи будуть представляти лінію захисту. Але якщо будуть, на це їм знадобиться 3-4 дні. За словами представників захисту, вони ще намагаються знайти експертів-свідків, які могли б дати чіткі визначення щодо правил реєстрації лобістів у США і того, що вважається відмиванням грошей.