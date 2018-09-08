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Мир в Європі можливий тільки разом із Росією, а не проти неї - канцлер Австрії

23:56, 08 вересня 2018
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Себастіан Курц і Володимир Путін / REUTERS

Канцлер Австрії Себастіан Курц виступає за необхідність тримати відкритими канали діалогу з Росією, щоб забезпечити мир на європейському континенті. 

Про це він заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, передає Європравда.

"Наша політична позиція щодо Росії не змінилася", - зазначив він відповідаючи на питання щодо підірваної довіри до Відня через рішення запросити на весілля голови МЗС Карін Кнайсль президента РФ Владіміра Путіна.

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Курц нагадав, що в червні були продовжені санкції ЄС проти РФ. "Це рішення, яке ми природньо підтримали. Попри це після весілля у мене була робоча розмова з російським президентом", - сказав Курц.

Курц наголосив, що він розрізняє дві речі: перше - це необхідна реакція на порушення міжнародного права, друге - необхідність тримати відкритими канали діалогу.

"Адже мир на нашому континенті можна забезпечити тільки разом з Росією, а не проти неї", - сказав він, додавши, що при цьому про Україну не забудуть.

"Позитивні відносини з Україною так само важливі для нас. Я щойно підтвердив це президенту Петру Порошенку в Києві".

Як повідомляв УНІАН, раніше Себастіан Курц вже заявляв, що Австрія підтримує позиції ЄС стосовно Російської Федерації, незважаючи на відвідування президентом Росії Володимиром Путіним весілля глави зовнішньополітичного відомства цієї країни Карін Кнайсль.

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Теги: #Європа#Росія#Австрія#Себастьян Курц