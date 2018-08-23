Канцлер Австрії запевнив у підтримці позиції ЄС стосовно Росії попри "весільний візит" Путіна

Австрія запевняє, що віддана усім рішенням ЄС, ухваленим відносно Росії.

Австрія підтримує позиції ЄС стосовно Російської Федерації, незважаючи на відвідування президентом Росії Володимиром Путіним весілля глави зовнішньополітичного відомства цієї країни Карін Кнайсль.

Про це заявив канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє Reuters.

«Наша позиція в Європі не змінилася через весілля», - наголосив Курц.

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«Наша закордонна політика стосовно Росії чітка... Ми допомогли сформувати і віддані усім рішенням Європейського Союзу», - додав канцлер Австрії, яка головує у другому півріччі 2018 року у Раді Європейського Союзу.

Водночас голова австрійського уряду сказав, що сподівається на покращення зв'язків ЄС та Росії за допомогою більш інтенсивного діалогу.

Курц зауважив, що обговорював відносини ЄС та Росії під час короткого візиту Путіна до Австрії, однак не уточнив подробиць.

Видання нагадало, що на минулих вихідних глава австрійського МЗС Карін Кнайсль танцювала з Путіним на своєму весіллі.

Весілля Кнайсль і Майлінгера відбулося в Австрії 18 серпня. Президент Росії подарував їм картину, старовинну масловижималку і тульський самовар. На урочистостях виступив Кубанський козачий хор.