Пентагон спростовує звинувачення РФ у використанні фосфорних бомб у Сирії

Раніше в застосуванні фосфорних боєприпасів американських військових звинуватило російське Міноборони.

Міністерство оборони США виступило зі спростуванням заяв російських військових, які звинуватили Сполучені Штати у застосуванні заборонених фосфорних боєприпасів в Сирії.

У Пентагоні зазначили, що на озброєнні частин, що беруть участь у операції в Сирії, подібних боєприпасів просто немає, передає РБК з посиланням на Reuters.

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«До цього моменту ми не отримали жодного повідомлення про використання білого фосфору. Жоден із військових підрозділів у цьому районі не має на озброєнні яких-небудь фосфорних боєприпасів», - заявив представник Пентагону Шон Робертсон.

Раніше в застосуванні фосфорних боєприпасів американських військових звинуватило російське Міноборони. Керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін в Сирії генерал-лейтенант Володимир Савченко заявив, що два винищувачі F-15 нібито завдали удару бомбами забороненого типу по населеному пункту Хаджин в провінції Дейр-ез-Зор.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські військово-повітряні сили і ВКС Росії знову завдали ударів по населених пунктах і позиціях збройної опозиції і противників режиму президента Башара Асада в провінції Хама і на півночі провінції Ідліб.

Фосфорні бомби - це запалювальний тип суміші, спорядженої білим фосфором. Фосфорна бомба поширює запалювальну речовину, температура горіння якої перевищує 800 градусів. Територія її розповсюдження може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння речовини продовжується доти, поки не припиниться доступ кисню або не вигорить весь фосфор. Білий фосфор як хімічна сполука дуже отруйний (викликає ураження кісток, кісткового мозку, некроз щелеп).