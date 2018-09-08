Сирійські ВПС і російська авіація знову бомблять Хаму і Ідліб

У результаті авіаударів загинули п’ять мирних жителів, ще семеро дістали поранення.

Сирійські військово-повітряні сили і ВКС Росії знову завдали ударів по населених пунктах і позиціях збройної опозиції і противників режиму президента Башара Асада в провінції Хама і на півночі провінції Ідліб.

Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на місцеві джерела.

Глава Управління цивільної оборони Ідліб («Білі каски») Мустафа Хадж Юсуф повідомив агентству «Анадолу», що авіаударів завдають з самого ранку, і в результаті загинули п'ять осіб. Ще сім мирних жителів зазнали поранення.

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У результаті авіаударів по заходу, північний захід Ідліба і півночі Хами з початку вересня загинули 26 мирних громадян, 51 зазнав поранення.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними ООН, під час конфлікту загинули понад 400 тисяч людей, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки. 4,8 мільйона людей знайшли притулок за межами країни.