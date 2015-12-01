Росію звинуватили у використанні забороненого білого фосфору в Сирії - The Daily Mail

У сирійських аккаунтах соцмереж все частіше з'являються повідомлення про те, що РФ під час бомбардувань ніби-то позицій ІД в Сирії використовує боєприпаси із забороненим Женевською конвенцією білим фосфором.

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Жертвою цих бомбардувань, які ведуться на північному заході Сирії, в основному стає мирне населення, повідомляє ТСН.ua із посиланням на The Daily Mail.

На фото і відео користувачів Twitter у Сирії видно як з неба падає "білий дощ", що може говорити про використання забороненої хімічної зброї. Газета з посиланням на користувачів соцмережі зазначає, що білий фосфор використали у так званій столиці "Ісламської держави" – місті Ракка. Місцеві активісти зазначають, що там велика кількість мирного населення. Крім того правозахисні організації підкреслюють, що російські авіаудари вбили більше цивільних, ніж бойовиків.

"Щоб захистити Асада, російські військові використовують фосфорні бомби під час авіаударів по місту Ракка", - пише у своєму Twitter один з місцевих жителів, слова якого наводить газета.

Відзначається, що фотографії поки не були верифіковані, але журналісти з Ракки, які там перебувають, підтверджують, що факт використання фосфорних бомб дійсно був.

Крім того, ще 13 листопада місцеві жителі розповідали виданню The Times, що стали свідками використання хімічної зброї. Вони повідомляли, що бачили десятки постраждалих мирних жителів з жахливими травмами, викликаними "фосфорними атаками".

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"Ми знали, що це був фосфор, оскільки все небо осяялося. Коли він досяг землі – все було у вогні", - розповідає сирійський активіст Ахмед, який живе в Ідлібі.

Як відомо, хімічна зброя заборонена Женевською конвенцією, оскільки вона дуже токсична та може, як мінімум, пропалити плоть та кістки. Білий фосфор використовується військовими для освітлення цілей в нічний час або в димових завісах.