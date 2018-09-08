Через шкідливі викиди в Криму в санаторії Херсонської області вивезли вже півтисячі дітей (відео)

В Скадовськ вже привезли півтисячі школярів. У дитячий санаторій буквально один за одним заїжджають автобуси. Там для дітей буде організовано навчання, а також цілодобовий нагляд лікарів.

Більше шістдесяти осіб постраждали через хімічне отруєння на кордоні з окупованим Кримом. Більшість з них - прикордонники. П'ятеро службовців госпіталізовані.

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Як повідомляє ТСН, тим часом із семи сіл, розташованих поблизу адмінкордону з окупованим Кримом, не припиняють вивозити дітей. В Скадовськ вже привезли півтисячі школярів. У дитячий санаторій буквально один за одним заїжджають автобуси. Дітей оглядають медики, щоб виявити, чи немає серед них постраждалих від хімічного отруєння. П'ятьох вже відправили в лікарню.

"У двох виявлено ознаки, які можуть бути викликані фактором хімічного забруднення. Відразу кажу - загрози для життя немає", - повідомив директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

"Вчора блювали в садку, але не знаю, від чого. Далеко від дому, від чоловіка далеко, але якось будемо жити два тижні", - говорить мешканка Олександрівки Лідія Гара.

А ось старші діти задоволені - і несподіваними канікулами, і дихається в санаторії легше. Єдине, що трохи засмутило школярів, сюди вже прибули і вчителі, які з ними тут будуть займатися.

"Дуже важко було кашляти, боліла голова. Дуже в горлі пекло, дуже сильно", - ділиться відчуттями школярка Валерія Петровська.

Корпуси санаторію довелося терміново розконсервувати, тому що заклад вже закінчив сезон. Сюди терміново викликали медиків і кухарів – всім, хто прибув, організували триразове харчування. Відкрили корпус і для сімей з маленькими дітьми.

"Подзвонили і сказали, що будуть вивозити, то стало легше і спокійніше. Вивезли, тому зараз і чоловік спокійний, і я спокійна, що ми не будемо дихати усіма цими хімікатами і не будуть діти труїтися", - каже мешканка Макарівки Наталія Бухтєєва.

Дітей і дорослих попередили - як тільки вони відчують погіршення здоров'я, потрібно відразу звертатися до медиків, які тут чергуватимуть цілодобово.

"У нас є в наявності всі необхідні запаси по медикаментах, з сорбентів. Отримали інструктаж на предмет того, що потрібно більше приділяти увагу тим симптомам, які можуть бути результатом цих шкідливих дій нам поки невідомих реагентів", - повідомив головний лікар Скадовської райлікарні Костянтин Руденко.

Крім цього, цієї ночі за допомогою на материкову частину України звернулися жителі окупованого Армянська, які вже другий тиждень дихають хімічними випарами "Кримського титану".

"Сьогодні було двоє з міста Армянська. Дві дівчини по 20 років. Вони вже на нашій території. Їх оглянули лікарі, зараз ними займається наша швидка", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

Постраждалих від хімічного підприємства за спрощеною схемою пропустили через пункт пропуску "Каланчак" і доставили у Херсонську лікарню. А рятувальники вже збираються обробляти содовим розчином дороги в населених пунктах, які найближче розташовані до кримського заводу. Вітер зараз дме у бік окупованого Криму, тому основні ризики залишаються там.

Жителям Херсонщини, які живуть недалеко від адмінкордону, роздадуть більше 10 тис. масок, щоб захистити від отруйного повітря з Криму, якщо вітер знову змінить напрямок.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Криму через викиди заводу "Кримський титан" другий тиждень потерпають жителі Армянська.Люди масово звертаються до лікарів зі скаргами на печіння в очах, носоглотці, нудоту. Авто, побутові прилади, меблі та дитячі майданчики взялися іржею і сіро-зеленим нальотом.