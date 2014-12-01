Після заворушень у Фергюсоні поліції хочуть видати натільні камери
21:57, 01 грудня 2014Світ
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Президент США Барак Обама наполягає на виділенні $263 млн на програму навчання поліцейських, а також на забезпечення співробітників правоохоронних органів натільними камерами.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал NBC.
За інформацією адміністрації глави держави, трирічна програма спрямована на відновлення довіри громадян США до співробітників поліції. Найбільше кількість грошей ($75 млн) планується витратити на оснащення натільними камерами понад 50 тисяч поліцейських.
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Президент після зустрічі з співробітниками поліції і представниками організацій по захисту прав людини також розпорядився створити робочу групу, щоб вивчити можливість поліпшення роботи правоохоронних органів.
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