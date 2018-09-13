The Guardian: Смішне інтерв’ю агентів-невдах ГРУ вказує на страшні справи у Москві

Якщо Путін дійсно наказав убити Скрипаля, тоді він дурень, якому начхати на свою країну, якщо ж ні, тоді ситуація навіть гірша як для росіян, так і для всього світу.

За якусь хвилину історія про отруєння у Солсбері стала ще дивнішою. Двоє чоловіків, який королівська прокуратура Великої Британії назвала головними підозрюваними у замаху на Сергія Скрипаля і його доньку з’явилися на публіці.

Після оголошення підозр один з них – Олександр Петров – сказав російському телебаченню, що дасть інтерв’ю «десь через тиждень», ніби у нього були якісь важливіші справи, ніж той міжнародний ордер на арешт з його іменем. У всякому разі, підозрюваним потрібно було багато чого пояснити. Наприклад, як так сталося, що номери їх паспортів відрізняються лише однією цифрою?

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що Володимир Путін дуже спокійно відмахнувся від запитань про підозрюваних у вбивстві росіян під час Східного економічного форуму у Владивостоці. Він визнав, що у Москві знають про цих чоловіків, але нібито вони нічого не скоїли. При цьому Путін запропонував почекати, коли самі обвинувачені вийдуть і розкажуть свою версію історії.

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«Членів опозиції це не переконало. Виходить, якщо ти політичний активіст у Росії, який роздає листівки на мітингах, то спецпідрозділ поліції може вибити твої двері ще до заходу сонця. Але якщо іноземна країна звинуватила тебе у спробі жорстокого вбивства на її території, то президент запросить тебе чемно поговорити з пресою», - пише видання.

І от нарешті підозрювані заговорили. Інтерв’ю, яке вони дали державному телеканалу RT, було переповнене суперечностями настільки, що навіть директор каналу Маргарита Симонян ледь стримувала сміх. Двоє підозрюваних божилися, що двічі їздили у Велику Британію, щоб подивитися на «славетний 123-метровий шпиль» церкви у Солсбері. Плутаючи і не правильно вимовляючи місцевості, вони наполягали, що вся ситуація – це якесь непорозуміння. А вони нібито просто двоє чесних бізнесменів середньої ланки, які їздили у відпустку. Схоже, горе-агенти не змогли переконати навіть ярих прихильників Путіна.

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Те, що весь світ вважає черговою «російською кампанію дезінформації», у самій Росії розглядають як відчайдушну клоунаду в абсолютно програшній ситуації. Суперечливі заяви на прес-конференціями, смішні меми і нетипове мовчання МЗС Росії у соціальних мережах виказували глибоку уразливість.

Російські дипломати просто не знають, як реагувати на британські звинувачення. Адже «сусіди», як вони називають шпигунів у своїх посольствах, ніколи не вводять їх в курс справ своїх операцій. І оперативники, які приїхали вбивати Скрипаля, не були виключенням. Російські дипломати, як і всі інші державні службовці, дуже погано справляються з кризовим піаром. Тож клоунада, яку навіть прихильники російського уряду вважали марною, - це все, що російський МЗС зміг запропонувати. Тому що просто визнати все публічно – не варіант. Тому тролі і російські ЗМІ будуть продовжувати заперечувати очевидне, тому що це все, що вони можуть.

Тепер вимальовуються два можливих пояснення, як відбулася історія з отруєнням насправді. І жодна з них не дає оптимістичної картинки. Якщо ненависть до перебіжчиків змусила Володимира Путіна дозволити вбити Скрипаля, тоді російському президенту, вочевидь, бракує стратегічного бачення. Виходить, він поставив власні емоції вище довгострокових національних інтересів своєї країни. Якщо він не чекав запровадження всіх санкцій, а також видворення всіх дипломатів і посилення глобальної опозиції до Росії, або ж якщо йому просто було начхати, тоді будь-які розумні контакти з ним просто неможливі. Всі вже добре зрозуміли, що російський президент сам вірить фейковим новинам своїх ручних ЗМІ і переконаний у правдивості різних слизьких теорій змови.

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Якщо ж Путін не наказував убити Скрипаля, тоді ситуація ще гірша як для Росії, так і для світу. Адже це означає, що Путін не контролює власний апарат спецслужб, які дозволяють собі без його відома влаштовувати дурні операції за кордоном. Одним з епізодів на підтвердження такого сценарію видання називає відео, записане начальником національної гвардії РФ Віктора Золотова. Схожий на пародію на ватажків південноамериканських військових хунт, він погрожував опозиціонерам фізичною розправою.

Росією керують монстри. І всі вони: начальники армії і спецслужб, погрузлі у внутрішніх конфліктах, могутні олігархи, жадібні чиновники, - зроблять все можливе, щоб зберегти свою позицію і підірвати суперників. Тому що у світі, де кожен кожному ворог, вони просто не можуть відступити ні на дюйм.