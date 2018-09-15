Німеччина зіткнулася з російською "гібридною війною" в Литві - Меркель

Росія використовує методи "гібридної війни", в тому числі підривну діяльність, пропаганду та кібервійну, щоб підірвати Захід, не викликавши повної військової відповіді НАТО.

Німеччина нарощує військові кіберможливості, щоб реагувати на російську гібридну загрозу, націлену на німецькі війська, розгорнуті в Литві.

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Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель під час зустрічі з німецькими військовими, дислокованими в Литві в складі батальйону НАТО.

"Тут ви зіткнулися з ситуацією, яка представляє собою ще одну частину російської військової доктрини: ідеєю гібридної війни", - сказала Меркель.

Союзники НАТО звинувачують Росію у використанні методів "гібридної війни", в тому числі підривній діяльності, пропаганді і кібервійні, щоб підірвати Захід, не викликавши повної військової відповіді НАТО.

"Гібридна війна - це не те, до чого ми не дуже звикли. Ви явно відчуваєте це тут дуже певним чином", - додала Меркель.

"Не дарма ми створили спеціальну кіберодиницю в німецьких збройних силах, щоб посилити можливості в цій області", - сказала вона військовим на базі в Рукла, на північний захід від столиці Вільнюса.

У минулому році Німеччина розгорнула понад 500 військовослужбовців в Литві в рамках місії НАТО щодо посилення східного флангу.

Незабаром після їх прибуття німецькі військові зазнали необґрунтованих звинувачень у зґвалтуваннях з боку пропагандистських російських ЗМІ, також повідомлялося, що Москва намагається зламати смартфони військових НАТО.