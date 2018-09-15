Німеччина зіткнулася з російською "гібридною війною" в Литві - Меркель
Німеччина нарощує військові кіберможливості, щоб реагувати на російську гібридну загрозу, націлену на німецькі війська, розгорнуті в Литві.
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Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель під час зустрічі з німецькими військовими, дислокованими в Литві в складі батальйону НАТО.
"Тут ви зіткнулися з ситуацією, яка представляє собою ще одну частину російської військової доктрини: ідеєю гібридної війни", - сказала Меркель.
Союзники НАТО звинувачують Росію у використанні методів "гібридної війни", в тому числі підривній діяльності, пропаганді і кібервійні, щоб підірвати Захід, не викликавши повної військової відповіді НАТО.
"Гібридна війна - це не те, до чого ми не дуже звикли. Ви явно відчуваєте це тут дуже певним чином", - додала Меркель.
"Не дарма ми створили спеціальну кіберодиницю в німецьких збройних силах, щоб посилити можливості в цій області", - сказала вона військовим на базі в Рукла, на північний захід від столиці Вільнюса.
У минулому році Німеччина розгорнула понад 500 військовослужбовців в Литві в рамках місії НАТО щодо посилення східного флангу.
Незабаром після їх прибуття німецькі військові зазнали необґрунтованих звинувачень у зґвалтуваннях з боку пропагандистських російських ЗМІ, також повідомлялося, що Москва намагається зламати смартфони військових НАТО.