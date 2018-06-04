У Литві почалися масштабні військові навчання НАТО

В ході навчань планується відпрацювати взаємодію наземних і повітряних сил.

Близько 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн візьмуть участь у військових навчаннях НАТО Saber Strike ("Удар шаблі") під керівництвом США, які розпочалися в неділю, 3 червня, з урочистої церемонії у Вільнюсі.

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Навчання проводяться щорічно з 2010 року, передає dw.com. У них візьмуть участі батальйони НАТО під управлінням США, Німеччини, Великої Британії і Канади, розміщені в країнах Балтії та Польщі.

"Вони (батальйони НАТО - ред.) спеціально будуть перевірені під час Saber Strike, це продемонструє згуртованість альянсу", - заявив у Вільнюсі бригадний генерал армії США Річард Кофман.

Відпрацювати збираються взаємодію наземних і повітряних сил, щоб забезпечити "необхідну присутність там, де його будуть потребувати", - заявив генерал.

Раніше УНІАН повідомляв, що через східні регіони Німеччини в напрямку Польщі та країн Балтії рухаються дві величезні колони американських бойових машин, у тому числі танків.