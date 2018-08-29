Росія таємно фінансувала новинні сайти в Литві, Латвії та Естонії - Buzzfeed

Гроші на підтримку сайтів переводились через підставні компанії за межами Росії на рахунок неурядової організації Altmedia, створеної для захисту інтересів російськомовних в Естонії.

Уряд Росії таємно фінансував новинні сайти Baltnews у Литві, Латвії та Естонії, які позиціонувались як незалежні, диктуючи вміст контенту для цих видань.

Про це пише видання Buzzfeed із посиланням на матеріали кримінальної справи проти 55-річного росіянина Олександра Корнілова, який займався запуском видань Baltnews в країнах Балтії.

Видання зазначає, що естонська та інші версії сайтів Baltnews фактично є складовими інформаційної війни Кремля, який диктує вміст сайтів і часто закликає публікувати історії, критичні до США чи американського суспільства.

Естонський експерт із стратегічних комунікацій Рауль Ребане зазначає, що російські зусилля набули форми "системної інформаційної діяльності на зарубіжній території. Іншими словами – інформаційної війни". "Зростає тиск з метою повернути обличчя Естонії від Заходу до Сходу", - додає Ребане. На його думку, саме так виглядає головна мета Росії.

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За інформацією BuzzFeed, гроші на підтримку сайтів переводились через підставні компанії за межами Росії на рахунок неурядової організації Altmedia, створеної Корніловим в 2010 році для захисту інтересів російськомовних в Естонії. Перший контракт Altmedia уклала з групою Media Capital Holding B.V., яка базується в Нідерландах і через кілька підставних компаній належить пропагандистському агентству "Россия сегодня", стверджує BuzzFeed.

Податкова перевірка в Естонії виявила, що Atlmedia отримувала більше ста тисяч доларів на місяць від різних компаній, пов'язаних з російським інформагентством.

Редакційна політика контролювалась через Skype. BuzzFeed отримав доступ до повідомлень з чату в Skype, де Корнілов обговорював список затверджених тем зі співробітником "Росії Сегодня" Олександром Связіним. Перший список тем для висвітлення включав в себе такі теми, як розширення санкцій проти Росії, питання про можливість виходу Греції з Євросоюзу і особисті зустрічі Путіна на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Деякі теми були виділені словом "обов'язково", найчастіше це були теми, які демонстрували напруженість всередині Євросоюзу або США, а також висвітлювали війну на сході України і окупацію Криму.

Пізніше він доручив Корнілову опублікувати п'ять опитувань про Європу, "проведених європейською компанією на замовлення флагмана". Buzzfeed зазначає, що під флагманом Связін має на увазі російське інформагентство "РІА Новости". Дані опитування показують, що майже половина жителів Великої Британії, Франції й Німеччини хочуть, щоб Євросоюз був більш незалежним від США. У другому йдеться про те, що більшість європейців не вважають Євросоюз незалежним при прийнятті рішень про санкції проти Росії, а в третьому - що серед європейців зростає занепокоєння з приводу рівня залежності ЄС від США. У публікаціях йдеться, що опитування проводила компанія ICM Research, однак там заявили Buzzfeed, що не пам'ятають про такі дослідження і ніколи не співпрацювали з російським агентством.

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Російський агент в Естонії Олександр Корнілов у коментарі розповів BuzzFeed, що він більше не має жодного зв'язку із "BaltNews". Водночас, він відмовився якось коментувати діяльність веб-сайтів. "Мені більше не цікаво", - сказав він.

Редактори та журналісти Baltnews заявили, що на сайтах працює нова редакційна група, а звинувачення у впливі на них Кремля є помилковими. "Я писав і публікував новини, які я вважаю важливими і цікавими", - заявив колишній редактор естонського веб-сайту.

Як зазначає "Дождь", на сайті Baltnews зазначено, що він належить МІА "Россия сегодня". У розслідуванні Buzzfeed про це не йдеться. Однак, ще 14 серпня відмітки про власника сайту не було, випливає з даних кеша Google.

Раніше УНІАН повідомляв, що спонсори російської "фабрики тролів", яка в 2016 році втручалася у президентські вибори в США, напередодні листопадових проміжних виборів у Конгрес, запустили новий американський сайт. "Сайт USAReally був запущений в травні Федеральним агентством новин, що входять в імперію, якою, імовірно, керує союзник Путіна Євген Пригожин. Ця імперія включає "Агентство інтернет-досліджень" - так звану "фабрику тролів", співробітникам якої спецпрокурор Роберт Мюллер пред'явив звинувачення раніше в цьому році", - пише Associated Press.