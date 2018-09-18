Ізраїль поклав провину за збитий Іл-20 на Сирію, Іран і «Хезболу»

У Тель-Авіві пояснили, чому ізраїльська армія ніяк не могла збити російський літак.

Ізраїль висловив Росії співчуття через знищення російського ІЛ-20, який «був збитий вночі вогнем з сирійської системи протиповітряної оборони».

Про це, як пише видання Haaretz, йдеться в заяві прес-секретаря Цахалю генерала Ронена Манеліса. При цьому, Тель-Авів повністю покладає вину за інцидент на режим сирійського диктатора Башара Асада.

«Ізраїль також вважає відповідальним Іран і терористичну організацію «Хезбола» винними в інциденті», - йдеться в заяві.

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Ізраїльська сторона також пояснила, що винищувачі Цахалю вночі завдали удар по місцю, де здійснювалося виробництво точної летальної зброї Ірану для ліванської «Хезболи». Манеліс зауважив, що між Ізраїлем і Росією діє система уникнення конфліктів, яка за останні роки підтвердила свою ефективність.

«І сьогодні ця система теж була застосована», - наголосив він.

Манеліс додав, що оперативне розслідування Збройних сил Ізраїлю і уряду показало, що саме потужний і неточний постріл з системи ППО армії Сирії знищив російський ІЛ-20.

«Коли сирійська армія запустила ракети, які збили російський літак, винищувачі ізраїльських військово-повітряних сил вже були в повітряному просторі Ізраїлю», - йдеться в заяві прес-секретаря Цахалю.

Манеліс також наголосив, що російського ІЛ-20 не було в зоні на сирійській території, в якій ізраїльські літаки завдали удар. За його словами, батареї ППО Сирії «стріляють без розбору і не переймаються тим, щоб пересвідчитися у відсутності російських літаків у регіоні».

Також у заяві Манеліс запевнив, що Тель-Авів буде ділитися всією важливою інформацією з урядом Росії у розслідуванні інциденту. Як пише Haaretz, ізраїльські політики фактично повторили цей коментар Збройних сил країни.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймим над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Зазначимо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки.