Росія звинуватила Ізраїль у катастрофі літака-розвідника Іл-20 в Сирії

У Міноборони РФ заявили, що його підставили під удар винищувачі Ізраїлю.

Російський Іл-20 був збитий сирійською ППО, так як російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю.

Про це заявили в Міноборони РФ, передає ТАСС. Росія розглядає дії Ізраїлю як ворожі. Дії ізраїльських військових призвели до загибелі 15 російських військовослужбовців.

"Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії. В результаті Іл-20, у якого ефективна відбиваюча поверхня на порядок більше, ніж у F-16, був збитий ракетою комплексу С-200", - сказав представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Він додав, що ізраїльські літаки наносили удари в районі міста Латакія і навмисно створили небезпечну ситуацію для надводних кораблів і повітряних суден, що знаходяться в цьому районі. "Бомбометання виконувалося недалеко від місця знаходження французького фрегата Auvergne і в безпосередній близькості від літака Іл-20 ВКЗ Росії, який заходив на посадку", - сказав Конашенков.

РФ розцінила дії Ізраїлю як ворожі і залишає за собою право на відповідні дії. "Розцінюємо дані провокаційні дії Ізраїлю як ворожі. В результаті безвідповідальних дій ізраїльських військових загинули 15 російських військовослужбовців. Це абсолютно не відповідає духу російсько-ізраїльського партнерства", - заявив він.

"Ми залишаємо за собою право на адекватні дії", - додав Конашенков.

Раніше повідомлялося, що російський літак-розвідник Іл-20 з військовими на борту було випадково збито ракетою, випущеною сирійськими військами. Сирійські системи ППО намагалися відбити ракетний удар Ізраїлю і одна з сирійських ракет потрапила в російський військовий літак.

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Слід зазначити, що сирійські війська, озброєні російськими системами ППО.

Нагадаємо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки. Літак створений на базі пасажирського літака Іл-18 і обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером, оптичними датчиками, системою супутникового зв'язку для обміну даними в режимі реального часу.