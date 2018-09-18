Під час ударів по режиму Асада в Сирії зник літак ЗС РФ з 14 військовими на борту
Над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії пропав російський військовий літак Іл-20, на борту якого знаходилися 14 військовослужбовців.
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Як передає DW.com, зв'язок з ним втрачено в 23:00 за Києвом у понеділок, 17 вересня, повідомило міністерство оборони РФ у ніч на 18 вересня.
Зниклий літак повертався на авіабазу Хмеймим. За даними російського відомства, в момент зникнення Іл-20 відбувалися удари ізраїльських ВПС по об'єктах сирійської провінції Латакія.
"Водночас російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з французького фрегата Auvergne, який перебував в даному районі", - вказали в Міноборони РФ.
Доля військових, які знаходилися на борту, невідома, зазначається в повідомленні. Командування російської авіабази Хмеймим проводить пошуково-рятувальну операцію.