Під час ударів по режиму Асада в Сирії зник літак ЗС РФ з 14 військовими на борту

Доля військових, що знаходилися на борту, невідома, командування російської авіабази Хмеймим проводить пошуково-рятувальну операцію.

Над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії пропав російський військовий літак Іл-20, на борту якого знаходилися 14 військовослужбовців.

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Як передає DW.com, зв'язок з ним втрачено в 23:00 за Києвом у понеділок, 17 вересня, повідомило міністерство оборони РФ у ніч на 18 вересня.

Зниклий літак повертався на авіабазу Хмеймим. За даними російського відомства, в момент зникнення Іл-20 відбувалися удари ізраїльських ВПС по об'єктах сирійської провінції Латакія.

"Водночас російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з французького фрегата Auvergne, який перебував в даному районі", - вказали в Міноборони РФ.

Доля військових, які знаходилися на борту, невідома, зазначається в повідомленні. Командування російської авіабази Хмеймим проводить пошуково-рятувальну операцію.