Путін назвав знищення сирійцями літака-розвідника Іл-20 "ланцюгом трагічних обставин"

Путін заявив, що Росія відповість на знищення Іл-20 біля берегів Сирії посиленням безпеки російських військовослужбовців в САР.

Президент РФ Володимир Путін назвав ланцюгом трагічних обставин аварію Іл-20 над Середземним морем і висловив співчуття рідним загиблих.

Про це повідомляє "ТАСС".

"Коли гинуть люди, особливо за таких трагічних обставин - це завжди біда для всіх нас, для країни і для близьких наших загиблих товаришів. Я в зв'язку з цим, звичайно, висловлюю, насамперед, співчуття близьким загиблих, - заявив Путін. - Що стосується порівняння з відомими подіями (з атакою на російський літак), коли був турецьким винищувачем збитий наш літак, то це все-таки інша ситуація. Тут скоріше це схоже на ланцюг трагічних випадкових обставин".

Путін також заявив, що Росія відповість на знищення Іл-20 біля берегів Сирії посиленням безпеки російських військовослужбовців в САР, передають російські ЗМІ.

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"Що стосується відповідних дій, то вони будуть перш за все спрямовані на забезпечення додаткової безпеки наших військовослужбовців, наших об'єктів в Сирійській Арабській Республіці. Це будуть такі кроки, які помітять всі", — наводять росЗМІ цитату Путіна.

Путін сьогодні також проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Пізніше протягом дня [запланована розмова]", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по Сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Зазначимо, Іл-20 є літаком радіоелектронної боротьби і розвідки.