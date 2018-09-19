КНДР запросить іноземних експертів на повне знищення ракетних об'єктів

Лідери двох Корей заявили про рішення перетворити Корейський півострів в "мирну землю без ядерної зброї і ядерних загроз".

Північна Корея погодилася "назавжди" знищити свої ключові ракетні об'єкти в присутності іноземних експертів і готова закрити свій головний ядерний комплекс, якщо США зроблять відповідні дії.

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Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін, пише Reuters. Виступаючи на спільній прес-конференції після переговорів на вищому рівні в Пхеньяні, лідери двох Корей заявили про рішення перетворити Корейський півострів в "мирну землю без ядерної зброї і ядерних загроз".

Кім Чен Ин повідомив про намір відвідати Сеул в найближчому майбутньому, що стане першим в історії відвідуванням столиці Південної Кореї північнокорейським лідером.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Рада Безпеки ООН опублікував доповідь про те, що КНДР не припинила розробку ядерної та ракетної програм, хоча навесні північнокорейський лідер Кім Чен Ин на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом підписав угоду про денуклеаризацію Корейського півострова.