Лідер КНДР попросив Трампа про нову зустріч - Білий дім

У Білому домі готові організувати другу зустріч Трампа та Кім Чен Ина і вже займаються цим питанням.

Президент США Дональд Трамп отримав листа від лідера КНДР Кім Чен Ина із проханням провести нову зустріч.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За її словами, це було "дуже теплий, дуже позитивний лист". Сандерс зазначила, що в Білому домі готові організувати другу зустріч Трампа та Кім Чен Ина і вже займаються цим питанням.

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Прес-секретар підкреслила, що послання північнокорейського лідера демонструє "постійне прагнення зосередитися на денуклеаризації [Корейського] півострова".

Сандерс додала, що на параді 9 вересня у Пхеньяні на честь 70-ї річниці заснування КНДР не були показані міжконтинентальні балістичні ракети, назвавши це ознакою доброї волі.

Довідка УНІАН. 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

За його підсумками підписано спільну заяву, згідно з якою США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеарізація Корейського півострова буде завершена. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.