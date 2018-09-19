Модель і дочка військового, який втік з РФ, заявила про отруєння в Солсбері (відео)

Ганна Шапіро, дочка високопоставленого військового чиновника, який недавно втік з Росії в Лондон, заявила, що на неї націлені прихильники Путіна.

Внаслідок отруєння у ресторані Prezzo в британському місті Солсбері постраждали 30-річна російська модель Анна Шапіро і її чоловік-британець, 42-річний бізнесмен Алекс Кінг.

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Про це пише The Sun з посиланням на саму росіянку, передає Бі-бі-сі. За її словами, 16 вересня вони з чоловіком орендували будинок поблизу Солсбері, маючи намір потім поїхати до Південного узбережжя Британських островів. Їм порадили поїсти в ресторані Prezzo.

Вони ще посміялися над тим,що недалеко від нього знаходиться піцерія Zizzi, де стало погано Сергію і Юлії Скрипаль.

Під час вечері її чоловіку стало зле, він вийшов у туалет. А через п'ять хвилин вона знайшла його на підлозі біля раковини, з піною біля рота. Жінка вбігла в залу й почала кликати на допомогу, а незабаром і сама втратила свідомість.

42-річний Кінг, за словами Шапіро, досі перебуває в штучній комі. Сама жінка виписалася з лікарні у понеділок і, як стверджує таблоїд, поміщена в готель з цілодобовою охороною.

Джерела газети в поліції вважають, що пару могли отруїти стрихніном. Офіційно речовина, якою отруїлася пара, поки не називалася.

Ганна Шапіро - дочка високопоставленого військового чиновника, який недавно втік з Росії в Лондон.

"Я впевнена, що росіяни вважають мене британською шпигункою. Прихильники Путіна націлені на мене. Вони хочуть, щоб я померла, тому що я виступаю проти Путіна і відвернулася від своєї країни. Росія здатна на все", - сказала вона.

За словами Ганни, вона народилася в Нижньому Новгороді, але в 2006 році отримала громадянство Ізраїлю, а в 2008 переїхала жити до Англії.

Як повідомляв УНІАН, у неділю ввечері в ресторан Prezzo, розташованому на центральній вулиці міста Солсбері, викликали поліцію і швидку: парі, яка там вечеряла, несподівано стало погано.

Поліцейські присвоїли інциденту статус особливої важливості, ресторан оточили. Свідки повідомляли, що на місці події бачили оперативника в костюмі хімічного захисту.

Пізніше з'ясувалося, що причиною поганого самопочуття двох відвідувачів ресторану в Солсбері був не нервово-паралітичний токсин "Новачок".