Держдеп заявив про готовність до переговорів з КНДР про зміну формату відносин

Держсекретар США Майкл Помпео зазначив, що попросив свого колегу, міністра закордонних справ КНДР Лі Йен Хо зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку.

Держсекретар США Майкл Помпео заявив про готовність США «негайно розпочати переговори з КНДР про зміну формату двосторонніх відносин.

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Він підкреслив, що Вашингтон вітає той факт, що в підписаній лідерами Північної та Південної Корей спільній декларації підтверджені домовленості, досягнуті на зустрічі на вищому рівні Кім Чен Ина з Дональдом Трампом у Сінгапурі, передає kommersant.

«Цього ранку я запросив мого колегу, міністра закордонних справ КНДР Лі Йен Хо зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку, де ми обидва вже будемо присутні на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ми також запросили представників Північної Кореї зустрітися з нашим спецпредставником по КНДР Стівеном Бігеном у Відні, в Австрії, при першій же можливості», - сказав Помпео.

Напередодні в Пхеньяні завершився третій міжкорейський саміт, на якому сторони домовилися возз'єднати залізницю через півострів, налагодити механізм запобігання інцидентам на кордоні і демонтувати північнокорейські випробувальні полігони. Проте, велика частина заходів носить символічний характер.