Асад назвав причиною аварії Іл-20 у Сирії "зарозумілість Ізраїлю"

Розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.

Президент Сирії Башар Асад надіслав лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому заявив, що причиною аварії Іл-20 в Сирії стала "зарозумілість Ізраїлю".

Про це повідомляє AMN.

Сирійський президент також висловив співчуття у зв'язку з трагедією.

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Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів біля берегів Сирії в ніч на вівторок в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території. За даними Міноборони РФ, 17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймим над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії пропав зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. Там уточнили, що "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирії в провінції Латакія".

Сьогодні вранці CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з подробицями інциденту, повідомив, що розвідник Іл-20 був випадково збитий сирійською зенітною артилерією після того, як по силам диктатора Башара Асада було завдано ракетного удару з боку Ізраїлю.