Стало відомо, коли Кім Чен Ин відвідає Сеул

Він стане першим північнокорейським лідером, який відвідає столицю Південної Кореї.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин планує відвідати столицю Південної Кореї в грудні 2018 року.

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«Глава Кім Чен Ин заявив, що поїде в Сеул в грудні», - наводить агентство «Ренхап» слова президента південнокорейського конгломерату CJ Group Сон Гьон Сіка. Він заявив у Нью-Йорку журналістам, що точна дата і маршрут поїздки поки не відомі.

Сон Гьон Сік перебував у складі делегації Південної Кореї, яка супроводжувала президента країни Мун Чже Іна в поїздці в КНДР. Лідер Південної Кореї пробув у КНДР з 18 по 20 вересня,провівши переговори з Кім Чен Ином. За підсумками їхніх зустрічей було підписано спільну заяву про наміри продовжувати зусилля щодо денуклеаризації Корейського півострова і запобігання війни.

Мун Чже Ін запросив Кім Чен Ина з візитом до Сеула, глава КНДР обіцяв приїхати. В такому випадку він стане першим північнокорейським лідером, який відвідає столицю Південної Кореї.