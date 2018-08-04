Кім Чен Ин домовився з Трампом, що сам визначить терміни ядерного роззброєння КНДР - держсекретар США

За словами Помпео, "весь світ розраховує на те, що Кім Чен Ин буде дотримуватися денуклеаризації".

Лідер КНДР Кім Чен Ин повинен сам визначити терміни остаточного ядерного роззброєння. Це результат його домовленості з Дональдом Трампом на зустрічі 12 червня.

Про це держсекретар США Майк Помпео розповів в інтерв'ю телеканалу Channel News Asia, передає 112.ua.

"Остаточні терміни денуклеаризації будуть встановлені Кімом, принаймні, частково. Це його рішення. Світ повинен відчувати себе спокійніше, ніж до саміту між двома лідерами, коли у нас була складна ситуація із запуском ракет, ядерними випробуваннями. Нічого з цього ні разу не сталося з 12 червня", - сказав Помпео.

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Однак він додав, що санкції відносно Пхеньяну збережуться до повного ядерного роззброєння Корейського півострова.

"Всі країни підтримали резолюцію Радбезу ООН, і ці санкції збережуться, поки ми не досягнемо повної денуклеаризації Північної Кореї. Неважливо, який прогрес зроблений, поки ці санкції залишаться", − сказав Помпео.

За словами Держдепу, "весь світ розраховує на те, що Кім Чен Ин буде дотримуватися денуклеаризації".

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив про очікування нової зустрічі з Кім Чен Ином.