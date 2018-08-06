У річницю бомбардування Хіросіми прем'єр Японії заявив про необхідність зустрітися з Кім Чен Ином

Глава японського уряду має намір побудувати нові японсько-північнокорейські відносини.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив бажання зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином для обговорення ядерного роззброєння КНДР.

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Як передає РБК, японський прем'єр у своєму виступі у зв'язку з річницею ядерного бомбардування Хіросіми зазначив, що у відносинах із Пхеньяном у Токіо спостерігається стагнація. "Я нарешті повинен зустрітися з Кім Чен Ином, поспілкуватися з ним, вирішити ядерне і ракетне питання, а також побудувати нові японсько-північнокорейські відносини", - сказав Абе.

28 липня Kyodo дізналося, що в КНДР створена спеціальна група для розвитку діалогу з Японією. А до цього повідомлялося, що в Токіо розглядали можливість зустрічі глав МЗС двох країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США повідомило, що Кім Чен Ин домовився з Трампом, що сам визначить терміни ядерного роззброєння КНДР.