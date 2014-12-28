У виключній економічній зоні Латвії зафіксували російські військові кораблі

13:54, 28 грудня 2014
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Два кораблі зафіксували на відстані 11 та 14 морських миль від латвійських територіальних вод.

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28 грудня Збройні сили Латвії зафіксували два військових кораблі Росії у виключній економічній зоні Латвії. Про це Національні збройні сили повідомили у своєму Twitter, повідомляє Українська правда.

"Збройні сили 28 грудня у виключній економічній зоні Латвії на відстані 11 морських миль від територіальних вод країни (близько 20 км -Ред.) зафіксували військовий корабель РФ класу Sorum, на відстані 14 морських миль (26 км  - Ред.) військовий корабель класу "Смольний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків на Балтиці фіксується дедалі частіше.

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При цьому Росія не порушує ані повітряний простір, ані територіальні води. Разом з тим її літаки не відповідають на запити контролерів, чим загрожують цивільній авіації.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що винищувачі НАТО більше 400 разів піднімалися в повітря через дії російської авіації.

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