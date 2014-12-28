У виключній економічній зоні Латвії зафіксували російські військові кораблі

28 грудня Збройні сили Латвії зафіксували два військових кораблі Росії у виключній економічній зоні Латвії. Про це Національні збройні сили повідомили у своєму Twitter, повідомляє Українська правда.

"Збройні сили 28 грудня у виключній економічній зоні Латвії на відстані 11 морських миль від територіальних вод країни (близько 20 км -Ред.) зафіксували військовий корабель РФ класу Sorum, на відстані 14 морських миль (26 км - Ред.) військовий корабель класу "Смольний", - йдеться у повідомленні.

Armed Forces on 28 DEC in LV EEZ 11 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Sorum-class ship; 14 nmi - Smolnyy-class ship. — NBS (@Latvijas_armija) December 28, 2014

Нагадаємо, присутність військових кораблів і літаків на Балтиці фіксується дедалі частіше.

Читайте такожАмериканське агентство включило країни Балтії до переліку потенційних гарячих точок 2015 року

При цьому Росія не порушує ані повітряний простір, ані територіальні води. Разом з тим її літаки не відповідають на запити контролерів, чим загрожують цивільній авіації.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що винищувачі НАТО більше 400 разів піднімалися в повітря через дії російської авіації.