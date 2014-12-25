МЗС Латвії: РФ нам загрожує, але до цього йшло ще з 2008 року

Про це сказав глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Українська правда з посиланням видання Delfi.

"Зараз ми спостерігаємо серйозне погіршення ситуації у нас вдома, в Балтійському регіоні. Але воно спостерігається протягом кількох років – Росія нарощує активність своїх військових літаків з 2008 року. Це не явище цього року. Ми бачимо роботу РФ з модернізації (армії – ред..) як на наших кордонах, так і в Калінінградській області" - сказав він.

За його словами, у такий спосіб Росія демонструє свою політичну велич і готовність показати, якщо говорити словами Микити Хрущова, "Кузькіну мать".

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"Ми ставимося до цього з усією серйозністю, але не панікуємо. В цьому немає потреби. Тому що в разі необхідності наше Міноборони звернеться до НАТО для додаткових заходів з безпеки" - зазначив Ринкевичс.

"Анексія Криму, події на сході України стали спробою зруйнувати міжнародну систему, ревізувати події, наслідком яких на початку 1990-х стало створення нових незалежних держав" - сказав він.

На думку міністра, українські події спричинили значну трансформацію в процесі прийняття рішень у європейських столицях. В зв’язку з конфліктом в Україні він назвав рік, що минає, "жахливим роком".